Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame delle puntate della settimana del 12-16 giugno 2017 – «La difesa di Denis» –Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che la programmazione continua per tutta l’estate. Cosa accadrà nelle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno? Angela ha incontrato Vitale in carcere ed è rimasta sconvolta. Niko ha assunto la difesa di Denis. Nel frattempo Francesca ha capito che Marina e Matteo hanno una storia. L’uomo, che a sua volta ne intuisce i sospetti, cerca di sviare l’indiscreta.

Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame delle puntate della settimana del 12-16 giugno 2017 – «Mariella mamma? Mmh…»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole Mariella vuole un figlio dal suo compagno a tutti i costi, ma – come i fan di UPAS ben sanno – quando c’è Guido di mezzo le cose non vanno mai per il verso giusto e prendono sempre un’altra piega… Intanto Viola ha dovuto prendere una decisione difficile e molto importante. Niko ha capito che lui e Beatrice sono troppo diversi e ha iniziato a guardare con occhi diversi Susanna. Quest’ultima, dopo aver rifiutato le avances di Enriquez, ha dovuto subire la vendetta dell’uomo. Serena e Claudio stanno diventando sempre più intimi, tanto che il ragazzo le confida che tra lui e Sandro le cose non vanno poi così bene.