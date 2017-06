Anticipazioni Una vita – Acacias 38 tutte le trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15 e 16 giugno 2017 – «Le gioie e i dolori di Calle Acacias» – Amigas y amigos, aficionadas y aficionados alla soap opera di Aurora Guerra, il cui successo cresce sia in Spagna che in Italia! Complesse e variegate – un misto di gioe e dolori – sono le anticipazioni Una Vita – Acacias 38 della nuova settimana, relative alla trama delle puntate che vanno da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2017 su Canale 5!

Le anticipazioni sulla trama delle nuove puntate di Una vita – Acacias 38 rivelano che nelle diverse vicende si alterneranno a momenti di gran forza drammatica altri momenti più leggeri e più felici. Casilda ritorna ad essere la cameriera di casa Hidalgo, ma presto o tardi la brava giovane deve fare i conti con una terribile notizia: presto Martín – benché innocente – verrà condotto alla garrota insieme agli altri anarchici!

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, a tutto ciò si aggiunge l’odio e il disprezzo nei confronti della ragazza da parte di Rosina, che proprio non se la sentirà di perdonare colei che ritiene essere la principale responsabile della morte di Maximiliano! Intanto Mauro scopre che in realtà Humildad non ha assistito al bacio tra lui e Teresa e che è svenuta a causa dell’aggravarsi delle sue già compromesse condizioni di salute. Così prende una terribile decisione: rompere per sempre la relazione con Teresa e sposare la Varela! Nel frattempo Cayetana ha intenzione di costruire una scuola d’élite e ciò la porterà a far buon viso a cattivo gioco nei confronti della Sierra.