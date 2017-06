Francesco Totti e Ilary Blasi, ultime news gossip ad oggi 7 giugno 2017

Francesco Totti e Ilary Blasi, ultime news. Grandi emozioni pochi giorni fa per l’ultima partita con la Roma di Francesco Totti, che di sicuro è stato uno dei momenti più entusiasmanti degli ultimi tempi, almeno a giudicare dalla reazione sui social degli utenti italiani, commossi dalle immagini dell’ex capitano della Roma, sul campo dello Stadio Olimpico insieme alla moglie Ilary Blasi e ai figli Cristian, Chanel, Isabel. Adesso, però, ecco il colpo di scena. Totti potrebbe continuare a giocare a calcio. A rivelarlo è stato lui stesso al settimanale ‘Chi‘. “Intanto mi godo un po’ di relax con Ilary, poi vedremo: non è detto che io abbia finito di giocare definitivamente”, ha detto Francesco al magazine diretto da Alfonso Signorini. Sembra che il presidente della squadra Pallotta lo vorrebbe ambasciatore della Roma nel mondo, ma altre ipotesi sono sul tavolo.

Francesco Totti ed Ilary Blasi: le rivelazioni di Totti a Chi.

Recentemente Francesco ha rivelato che il rapporto con la Blasi è ottimo, ma c’è una sola cosa su cui i due litigano: i figli. “Quando abbiamo avuto Cristian non eravamo pronti a fare i genitori a tutto tondo. Con il tempo è andata meglio. Ilary e io litighiamo solo per loro. Soprattutto quando le racconto delle bugie, lei le scopre e poi si arrabbia. Tipo sui compiti. Le dico che Cristian li ha fatti quando, invece, giochiamo alla Playstation. Se le mie figlie dovessero fidanzarsi con un laziale? Problemi loro, ma mi basta che siano bravi ragazzi in realtà”, aveva raccontato.