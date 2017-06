Mattia Briga, dopo anni d’amore il rapper torna single. Ci sono novità per quanto riguarda la vita sentimentale di Briga. Allievo di Amici due anni fa, il rapper è molto seguito ed è entrato nel cuore di migliaia e migliaia di fan. Da quando è entrato nella scuola di Amici, Briga è stato sempre fidanzato con Ludovica Chiodo: tra i due sembrava esserci vero amore, un sentimento tanto forte da resistere alla distanza che spesso li ha separati in questi ultimi due anni e ai cambiamenti che il successo del ragazzo ha apportato alla sua vita quotidiana. Briga in questi due anni ha avuto sempre Ludovica nel cuore, e spesso le ha dedicato dei testi delle sue canzoni. Qualcosa, però, sembra essersi rotto: i due da tempo non pubblicavano foto insieme sui social, e negli ultimi giorni sembra che Ludovica si sia fidanzata con un’altra persona.

Mattia Briga ed Emma Marrone, c’è del tenero tra i due?

Negli ultimi mesi si era vociferato di una possibile storia tra Mattia Briga ed Emma Marrone. La notizia non dispiacerebbe affatto ad i fan di Amici, ma sarà davvero così? Fin ora sono tanti i rumors di cronaca rosa che riguardano la cantante salentina, ma nessuno sembra aver trovato riscontro nella realtà.