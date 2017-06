Tagli capelli estate 2017: le frange ed i caschetti di tendenza per la nuova stagione!

Tagli capelli estate 2017, le ultime tendenze. Il look di Bella Hadid! Bellissimi tagli di capelli impazzano per l’estate 2017. Molte stars della tv e dello spettacolo preferiscono optare per le medie lunghezze, per tagli di capelli bob in tutte le versioni. Molte dive scelgono caschetti, con frange per affrontare la nuova stagione con brio, eleganza ed estrema femminilità. Ne sa qualcosa Bella Hadid, che su red Carpet ha sfoggiato un bellissimo taglio a caschetto, con frangia stile Carla Bruni. Bella ha sfoggiato il nuovo look per la prima volta a New York all’ultima edizione del Met Gala.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli medi con frangia, il look di Elisa!

Bellissimo taglio di capelli medio con frangia anche per la cantante Elisa, che ieri si è esibita sul palco dei Wind Music Awards 2017. Look sbarazzino e pratico per la cantante, che ha abbandonato i tagli di capelli lunghi per un look più frizzante ed estivo, un taglio medio con scalature e styling leggermente mosso. Bellissima ieri sera con un outfit composto da una tuta jumpsuit color arancio, con grosse aperture sulle maniche! La bravissima artista ieri ha ricevuto il premio “Live Oro” per il successo dell'”ON Tour”.

