Tagli di capelli estate 2017: i protagonisti intramontabili, il bob, il wob e lo shag

Tagli di capelli estate 2017: il bob. L’estate 2017 è alle porte ed è questo il momento perfetto per chi tra di voi ha voglia di dare una svolta al proprio look. Questa stagione vede protagonisti i tagli di capelli corti dal tocco “rock“, bob e frangette. Il caschetto scalato è perfetto per chi vuole un taglio di capelli corto, ma preferisce non enfatizzare i propri lineamenti. Un taglio di capelli cortissimo con frangetta laterale invece si avrà un aspetto un pò più “rock” e i lineamenti saranno grandi protagonisti del vostro look. Il taglio di capelli a bob simmetrico dona molta eleganza, ma rimane comunque pratico e perfetto per le giornate estive. Da portare con o senza frangetta, in base ai proprio gusti.

Tagli di capelli estate 2017: l’intramontabile wob.

E infine che sia declinato nella sua versione wavy – il cosiddetto wob – che acquista volume grazie a onde morbide e naturali che regalano un’aria sbarazzina e chic insieme, o in un affascinante lob, con lunghezze che sfiorano le spalle, rimane uno degli haircut più trendy che fatica a tramontare. Alternativa al classico bob sarà il taglio di capelli shag, che ormai da qualche stagione imperversa sulle passerelle e nei saloni come haircut medio di tendenza.