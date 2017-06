Tempation Island, le ultime anticipazioni: le coppie che parteciperanno al programma

Tempation Island: le ultime news e anticipazioni. Il 26 giugno ci sarà il ritorno del programma dell’estate più atteso: Temptation Island 2017. Coppie formatesi a Uomini e Donne e non solo verranno divise e si troveranno a convivere in dei villaggi con tentatori e tentatrici single. Alcune coppie ne usciranno più unite di prima, altre invece consacreranno la fine del loro amore. Intanto, arriva la conferma anche dell’assenza di una delle coppie più attese. Stiamo parlando di Oscar ed Eleonora. Queste le parole di lei: “Non mi interessa flirtare con altri ragazzi. L’amore della mia vita l’ho già trovato. Non ho bisogno di fargli del male, facendogli vedere che magari parlo con qualcuno di cui non mi frega un cazzo, ma magari ci devo parlare perché il contesto mi obbliga a stare a contatto con dei ragazzi di cui, ripeto, non mi frega nulla. Quindi preferisco stare a casa mia a godermi la mia storia. E se deve finire, finisce fra le mura di casa e non in televisione. Quel programma non fa per me. Amo la persona con cui sto e non ho bisogno di fare questo tipo di programma”. Riccardo e Camilla invece sembrano in lista per essere i prossimi protagonisti. L’indizio sembra eloquente, una fans ha scritto questo commento sulla pagina dell’ex tronista: “vi auguro buona fortuna per la vostra esperienza a Temptation, spero che tornerete più forti di quanto già lo siate”. Il like al commento arriva proprio da Riccardo, come a voler appunto confermare l’augurio e quindi indirettamente anche l’ipotesi di partecipazione al reality.

Tempation Island, le ultime news e anticipazioni: molte le coppie che hanno detto di no.

Ricordiamo infatti che saranno molte le assenze dal mondo di Uomini e Donne, hanno detto no Pietro e Rosa, Andrea e Giulia, Oscar ed Eleonora, solo per citarne alcune. Andrea Melchiorre e Valentina Rapisarda sembrano invece confermati nel ruolo di tentatori.