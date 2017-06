Uomini e Donne, le ultime news: la Galgani è al settimo cielo, ecco perchè

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: va a gonfie vele la storia tra Gemma e Marco. Gemma e Marco, i due protagonisti del trono “trono over” tornano a far parlare di sé. La love story tra Gemma e Marco continua ad andare a gonfie vele. I due trascorrono molto tempo insieme. In un’intervista al settimanale Di Più, la Galgani, ha affermato di essere finalmente “una donna felice, serena e pronta a godersi quest’estate ricca d’amore”. Stando alle sue parole, Marco è l’uomo della sua vita ed è pronta ad aspettare i suoi ‘tempi’. Ancora non si parla di progetti per il futuro ma si vive alla giornata. Nonostante la differenza di età, la coppia è molto in sintonia, grazie soprattutto agli interessi comuni. A differenza di Giorgio, Marco non solo è sempre pronto ad ascoltarla, ma non le ha mai mancato di rispetto, dandole l’esclusiva fin dal primo momento.

La storia con Firpo, dunque, sta regalando alla dama torinese quella serenità che tanto cercava ed ecco quanto dichiara: “Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco“. Per il momento niente convivenza: “Non voglio rivoluzionare né la sua vita, né la mia. Sono una donna indipendente, ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice e serena”. Nessun passo importante per il momento, solo un’estate da trascorrere insieme. E a settembre si vedrà se la coppia è davvero solida, oppure se Gemma dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo cavaliere.