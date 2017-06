Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli, le ultime news gossip ad oggi 7 giugno 2017!

Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli, ultime news. La conduttrice ed attrice Vanessa Incontrada ha condotto su Rai 1 i Wind Music Awards 2017. Come accadde lo scorso anno, il peso della conduttrice è stato oggetto di polemiche e battute poco carine, e la showgirl è stata presa di mira sul social dopo l’ultima apparizione sul palco dei Wind Music Awards. In difesa della Incontrada, ‘bullizzata’ per la forma fisica non completamente perfetta, è scesa anche Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato in un post su Facebook alcuni screenshot in cui un certo Manuel deride Vanessa, rea, a suo dire, di avere chili di troppo.

“Ciao Manuel – ha sottospero che passare la serata su Twitter a bullizzare la Incontrada per il suo peso utilizzando tutti gli hashtag giusti per essere certo di essere letto da LEI e da noi, ti farà sentire una persona migliore”, ha scritto la Lucarelli. “Nel frattempo posso garantirti tre cose: 1) questi tweet non faranno di te una webstar 2) questi tweet saranno stati letti dalla diretta interessata e di sicuro non faranno di lei una persona più felice. 3) tu non sarai mai figo come la Incontrada neppure con 20 chili di meno e gli addominali di Ryan Gosling”, ha poi concluso Selvaggia, utilizzando la sua arma più efficace, ovvero l’ironia.