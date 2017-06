Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri italiane. Si torna a parlare di amnistia ed indulto: Rita Bernardini ha infatti iniziato, più di dieci giorni fa, un nuovo sciopero della fame, mantenendo così un faro acceso su quelle che sono le diverse problematiche delle carceri italiane. Spesso ci sono notizie sconcertanti dal mondo delle carceri, come quella che arriva grazie ad alcuni detenuti del carcere di Torino, che hanno dato notizia, tramite una lettera, del decesso di un detenuto quarantasaettenne. Il decesso è avvenuto lo scorso febbraio, ed il detenuto pare fosse gravemente malato. Per questo, l’uomo stato trasferito dal carcere di Verbania al carcere di Torino per poter essere ricoverato nel reparto detentivo dell’Ospedale le Molinette. Il ricovero non è avvenuto subito, ma dopo ben due giorni, in quanto il dentenuto è stato trasferito di venerdì. In questi due giorni è deceduto.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news all’8 giugno 2017: l’iniziativa sportiva a Foggia.

Nella giornata di ieri si è svolta una bella iniziativa nel carcere di Foggia, dove ha avuto luogo l’appuntamento “Sportiva… Mente”. Si tratta di un evento sportivo in cui sono scesi in campo una squadra formata da detenuti ed una composta da una rappresentanza della sezione foggiana dell’AIGA, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione sinergica tra Direzione, Area Educativa e Polizia Penitenziaria e con il supporto dell’Associazione degli arbitri.