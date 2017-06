L’Inps riconosce alle famiglie dei lavoratori dipendenti e a quelle dei pensionati da lavoro dipendente un assegno familiare del valore di 141,30 euro. L’assegno è corrisposto mensilmente, previa richiesta, agli aventi diritto, cioè ai lavoratori o pensionati da lavoro dipendente che hanno un reddito basso. L’assegno viene erogato direttamente dall’Inps oppure viene pagato dal datore di lavoro per conto dell’Inps. È possibile chiedere gli assegni arretrati ma nel termine di cinque anni: oltre il quinquennio, tale diritto si prescrive. Per ottenere gli assegni arretrati, è necessario che il lavoratore sia in regola con il versamento dei contributi all’Inps ed inoltre egli deve necessariamente entrare nelle fasce economiche che possono beneficiare dell’assegno.

Assegni familiari, i requisiti e la domanda.

L’assegno familiare spetta a coloro che hanno un nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge anche se non convivente, purché non sia separato, i figli minori, quelli maggiorenni inabili o maggiorenni studenti fino a 21 anni (in questo caso è necessario che si faccia parte di nuclei numerosi, cioè con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni). Possono richiedere l’assegno gli stranieri residenti in Italia, ma se questi sono poligami per nucleo familiare si riconosce solo la prima moglie, e moglie e digli devono essere residenti nel territorio della Repubblica. Fanno, inoltre, parte del nucleo familiare i fratelli, e le sorelle del richiedente, ed anche i nipoti minori o maggiorenni inabili, ma solo se essi sono orfani di entrambi i genitori e non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

Il richiedente per ottenere l’assegno deve presentare domanda al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). Il datore di lavoro dovrà corrispondere, per conto dell’Inps, l’assegno anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, purché si rientri nei cinque anni, altrimenti il diritto si prescrive. Nel caso in cui chi richiede l’assegno è un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo o un lavoratore iscritto alla gestione separata, la domanda deve essere presentata online all’Inps.