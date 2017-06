Concorso Cancellieri 2017, le ultime news ad oggi, 8 giugno 2017: domani la pubblicazione della graduatoria

Un altro rinvio ha come protagonista il concorso cancellieri 2017. Dopo i continui rinvii sull’ufficializzazione della data delle preselezioni, la prima fase del mega concorso si è conclusa lo scorso 24 maggio, e la graduatoria definitiva sarebbe dovuta uscire il 30 maggio. Il Ministero della Giustizia, subito dopo la fine delle preselezioni, ha però pubblicato una comunicazione ufficiale con cui ha annunciato il doversi ripetere delle prove preselettive per alcuni candidati i cui cognomi iniziano per A, B, C, e D il giorno 31 maggio, in quanto durante lo svolgimento delle loro prove alcuni quiz sono stati somministrati con risposte tronche. La pubblicazione delle graduatorie sarebbe dovuta avvenire il 6 giugno ma così non è stato.

Concorso cancellieri 2017, la comunicazione ufficiale del rinvio.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 è annunciato un nuovo rinvio per quanto riguarda il giorno della pubblicazione delle graduatorie delle preselettive. Sulla Gazzetta si legge: “Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 92 del 22 novembre 2016, è rinviato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 9 giugno 2017 o in quella diversa che sarà eventualmente indicata. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati”. Probabilmente, dunque, domani verrà pubblicata la graduatoria. Ricordiamo, intanto, che Il Tribunale di Firenze ha disposto in via provvisoria la sospensione della procedura, accogliendo il ricorso di una donna albanese che ha contestato il requisito della cittadinanza italiana.