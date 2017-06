Detto Fatto, Marta vince Miss Curvy Top model! Caterina Balivo torna anche oggi puntuale su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto edizione Summer. La conduttrice ha fatto il suo ingresso sul palco con un grazioso abito corto con sfondo bianco e fantasia colorata, e ha dato il via alla puntata. Detto Fatto oggi ha incoronato la sua reginetta curvy. Le ragazze rimaste in gara dalla scorsa puntata erano sei, tutte molto belle. Le Miss hanno dovuto sfilare con abiti casual, e la giuria ha avuto il difficile compito di scegliere tre semifinaliste. Passano il turno Chiara, Beatrice e Marta, che sfilano con i bellissimi abiti da sposa di Pinella Passaro. La giuria, a questo punto, ha dovuto scegliere una ragazza da eliminare: si tratta di Beatrice, anche se la sua eliminazione ha fatto discutere. In finale, dunque, arrivano Marta e Chiara. La vincitrice di Miss Curvy Top model è Marta, colei che ha messo d’accordo tutti i giurati fin dall’inizio!

Detto Fatto, Annalisa Minetti tutor per un giorno!

A Detto Fatto oggi c’è un’ospite d’eccezione: si tratta di Annalisa Minetti, che spiega come risparmiare spazio quando si fa la valigia. Annalisa ci insegna un trucco spiegatole dal papà: i panni vanno piegati direttamente nella valigia. La cintura non va arrotolata perché fa spessore, ma la si mette contornando il perimetro della valigia.