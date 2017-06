Tagli di capelli estate 2017: il pixie cut della modella Jourdan Dunn

Tagli di capelli estate 2017: il look della modella Jourdan Dunn. Per la nuova estate 2017 ormai alle porte i protagonisti saranno tagli di capelli corti, sbarazzini e pratici, i nuovi tagli di capelli di stagione proposti dai saloni invitano a dare una bella sforbiciata. Molte vip non si sono lasciate scappare l’occasione. L’ultima ad averci dato un taglio netto è stata Jourdan Dunn. La modella, da sempre fedele alla sua chioma lunga e vaporosa, poco tempo fa ha deciso di dare una sforbiciata radicale scolpendo un bel pixie cut. Addio capelli lunghi e fluenti. Jourdan Dunn sorprende tutti con un nuovo look sfoggiando su instagram un pixie cut che le regala un’aria sbarazzina e sexy al tempo stesso. Il ​pixie cut è senza dubbio tra i tagli di capelli più cool dell’estate 2017. Insieme al bowl cut, o taglio a scodella, è una delle tendenze più alla moda in fatto di tagli di capelli corti, o meglio cortissimi.

Tagli di capelli estate 2017: il pixie cut.

Scalato, con frangia, mosso o più bon ton, il pixie cut è in grado di conferire stile e carattere e di valorizzare al meglio i lineamenti. Occhio però a scegliere quello giusto in base al vostro viso. Ad esempio, il pixie cut ideale per un viso tondo è sfilato e con un ciuffo laterale e asimmetrico.