Temptation Island, le ultime news: Camilla e Riccardo in viaggio verso la Sardegna

Temptation Island, le ultime news: Camilla e Riccardo sono già in viaggio. Si riapriranno i battenti per Temptation Island che tornerà in onda il 26 giugno su canale 5. Dopo sei mesi di fidanzamento Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno deciso di mettersi in gioco e partecipare al reality show di Canale 5. La coppia è già in viaggio destinazione, immortalati pochi istanti prima di prendere il volo Roma-Cagliari. Sia l’ex tronista che la diciannovenne si sono presentati in completo ‘balneare’ a Fiumicino. Nelle prossime ore Riccardo e Camilla si separeranno per vivere un’avventura che potrebbe rafforzare la loro relazione o determinare clamorosi risvolti negativi. Una scelta in gran sorpresa quella di Riccardo nei confronti di Camilla e con il trascorrere dei mesi il loro rapporto si è rinforzato al punto di vincere le perplessità dei più scettici. Nel resort in Sardegna i due giovani non dovranno resistere soltanto agli ammiccamenti dei tentatori. Nelle ultime edizioni alcune coppie sono ‘scoppiate’ per via di alcune infelici battute sul partner.

Temptation Island, le ultime news: Camilla e Riccardo sarà l’unica coppia di Uomini e Donne.

Riccardo e Camilla sarà l’unica coppia proveniente da Uomini e Donne a far parte del cast della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Luca Onestini e Soleil Sorge hanno declinato l’invito della produzione del reality show. Da rilevare che tra i tentatori ci saranno gli ex corteggiatori Andrea Melchiorre e Camillo Agnello.