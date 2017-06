Tutto può succedere 2, le anticipazioni di stasera, 8 giugno, e di giovedì 15 giugno 2017

Tutto può succedere 2, le anticipazioni dell’8 e del 15 giugno 2017. Stasera, 8 giugno 2017, andrà in onda una nuova puntata di Tutto può succedere 2, la fiction Rai di successo giunta alla sua seconda stagione. Le vicende della famiglia Ferraro appassionano e tengono incollati al teleschermo milioni di telespettatori. Prima di scoprire le anticipazioni ufficiali di stasera e di giovedì prossimo, 8 e 15 giugno 2017, facciamo un punto della situazione.

Tutto può succedere 2, il punto della situazione all’8 giugno 2017.

Nelle scorse puntate di Tutto può succedere 2 abbiamo assistito a degli sconvolgimenti all’interno della famiglia Ferraro. Sara vive un periodo difficile: la sua storia con Marco vive degli alti e bassi a causa della presenza dell’ex marito, tornato a Roma per uscire dal tunnel dell’alcool e per stare vicino ai figli. Giulia ha preso la difficile decisione di andare via di casa per vivere con Alberto, e la piccola Matilde soffre molto per l’assenza della mamma. Alessandro, da poco padre per la terza volta, viene baciato da Barbara e confessa quest’episodio alla moglie. Cristina è convinta che Ale licenzierà la ragazza, ma ciò non accade e tra i due scoppia una lite. Ambra, intanto, capisce di non amare né Stefano e né Giovanni, e trova il coraggio di dirlo ai ragazzi mentre i due si trovano al pronto soccorso per lievi contusioni che si sono procurati dopo aver fatto a botte per lei.

Tutto può succedere 2, le anticipazioni dell’8 giugno 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 2 in onda stasera, giovedì 8 giugno 2017, vedremo Carlo molto confuso dopo aver passato la notte con Feven: non sa se riconquistare la donna o se farle vivere la sua nuova storia con il pediatra Valerio, e chiede consiglio a Sara. Cristina decide di dedicarsi a sé stessa e non solo alla famiglia: da Alessandro ha avuto una cocente delusione. Decide, per questo, di lavorare per la campagna elettorale di un suo amico candidato sindaco, e chiede ad Ambra di aiutarla. Marco, intanto, confessa a Sara di volere un figlio…

La famiglia Ferraro intraprendono un viaggio: raggiungono la mamma di Ettore, nonna Irma, che festeggia il suo novantesimo compleanno. Irma non ha un carattere semplice, ha da ridire su tutto, anche sul regalo di compleanno ricevuto dal figlio, e ciò provocherà delle tensioni.

Tutto può succedere 2, le anticipazioni del 15 giugno 2017.

Il 15 giugno 2017 andrà in onda una delle ultime puntate di Tutto può succedere 2. Secondo le anticipazioni ufficiali, Federica decide di partire per il college grazie alla borsa di studio vinta. Stefano, intanto, scopre che non ha mai smesso di amarla, nonostante la parentesi avuta con Ambra. Sara, intanto, decide di lasciare Marco…

Una bella notizia arriva per Giulia e Luca, ma nel momento sbagliato: l’adozione di Dimtri è stata accettata, ma Giulia e Luca si stanno separando… Cosa accadrà?