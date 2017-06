Uomini e donne, le ultime news: Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati, ecco i motivi

Uomini e donne, le ultime news: Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati. È arrivata l’ufficialità di una notizia che circolava già da tempo, stiamo parlando della coppia formata da Marco Cartasegna e Federica Benincà che hanno siglato la parola fine alla loro storia d’amore che già dagli inizi faticava a decollare. A dichiararlo è la stessa ragazza che così ha scritto su Instagram: “A volte i sentimenti non bastano, subentrano tanti altri fattori […] la lontananza, lo studio per me e il lavoro per Marco non ci hanno aiutato”. La storia d’amore tra Marco Cartasegna è dunque finita. Federica Benincà ha spiegato i motivi in un lungo post. I motivi di lavoro per Marco e lo studio per lei non hanno aiutato a cementificare una relazione nata dentro lo studio di Uomini e Donne. Si credeva che la loro storia d’amore sarebbe durata nel tempo, invece contro ogni pronostico la fine è giunta per loro fin troppo presto.

Uomini e donne, le ultime news: i troppi impegno hanno siglato la fine del loro rapporto.

Erano usciti da UeD mano nella mano Federica Benincà e Marco Cartasegna ed entrambi erano al settimo cielo e sognavano di passare più tempo possibile insieme. “Sono FIERA della persona che ho avuto al mio fianco […] non aver avuto il nostro lieto fine, non sminuisce la storia che c’è stata”, continua a scrivere Federica. Parole che la ragazza ha voluto dedicare al suo ormai ex fidanzato. Molti avrebbero scommesso che la loro relazione sarebbe durata nel tempo, ma purtroppo la lontananza e i troppi impegni di lavoro hanno soffocato un amore troppo debole e giovane.