Albano Carrisi e Romina Power, le ultime news gossip ad oggi 9 giugno 2017!

Albano Carrisi e Romina Power, le ultime news gossip. Romina Power e Albano Carrisi sono tornati ad avere un rapporto cordiale e una proficua collaborazione artistica. La Power ha rivelato al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ che il merito del riavvicinamento è da ricercarsi nel buddismo, religione alla quale si è avvicinata negli ultimi anni.”Frequento un centro buddista che mi ha sostenuto molto soprattutto dopo che è morta mia madre. Grazie al buddismo sono tornata a cantare con Albano. Mi ha aiutato a pormi in maniera diversa. Con Al Bano ho un legame karmico che viene da vite precedenti. Per il buddismo i legami con le persone importanti ce li portiamo dietro dalle vite passate”, ha spiegato Romina.

Romina Power si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il rapporto con Albano è solo di natura professionale, e per ora nella vita della Power al momento non ci sono partner: “Sul palco c’è intesa e grande sintonia. Lui è il partner ideale. Fuori dal palco… tra un po’ mi faccio suora! Ma meglio sola che male accompagnata, anche se poi non lo sono perché ho i miei animali: tre galline, tre cani, cinque pesci e diversi uccellini e pappagallini”, ha detto.