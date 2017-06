Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime novità dal mondo del carcere al 9 giugno 2017. Continua lo sciopero della fame di Rita Bernardini, che chiede condizioni più umane all’interno delle carceri e propone come soluzione un’amnistia. Tra i diversi problemi delle carceri vi è il sovraffollamento che si fa sempre più allarmante. Rita Bernardini sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una lista delle carceri dove figurano ben 86 istituti con tassi di sovraffollamento superiori al 100%. La Bernardini ha così commentato questo dato: “Capienza “regolamentare” vuol dire “di legge” che lo Stato deve rispettare. In Germania ci sono le liste d’attesa: se non c’è il posto, niente carcere. Da noi hanno invece il vizietto di ammassare i detenuti violando i loro stessi regolamenti. E questa è solo una delle illegalità che mi hanno portato all’ennesimo sciopero della fame”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 9 giugno 2017: il caso di un detenuto deceduto nel carcere di Lecce.

Nuovo caso di inchiesta per la morte di un detenuto all’interno delle carceri. Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per il decesso di un detenuto all’interno del carcere di Lecce. L’uomo è morto lo scorso 19 febbraio all’interno della sua cella per un arresto cardiaco, ed i familiari della vittima hanno presentato denuncia. Il detenuto non aveva mai lamentato problemi di salute, e il decesso ha colto totalmente di sorpresa la famiglia, che è rimasta a dir poco sconvolta. Il detenuto non aveva mai parlato alla propria famiglia di problemi di salute, e si augurava di uscire anticipatamente grazie alla buona condotta che ha perseguito durante il suo periodo di sconto della pena. L’unico problema di salute avuto negli ultimi mesi di vita era una banale influenza stagionale, mentre sulle cause del decesso sono state fornite alla famiglia delle informazioni frammentarie. Ci sarà, adesso, l’accertamento di un medico legale che dovrà valutare il possibile nesso “tra eventuali condotte colpose, negligenti e imperite dei sanitari intervenuti nella vicenda e il verificarsi dell’evento letale”, come si legge sul Corriere salentino.