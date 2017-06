Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate della settimana del 12-18 giugno 2017 – «L’estate non placa le… Tempeste d’Amore!» – Le anticipazioni di Tempesta d’Amore – la soap tedesca dal titolo originale Sturm der Liebe – ne annunciano la prosecuzione della messa in onda senza interruzioni per tutta l’estate. Le anticipazioni dalle trame delle prossime puntate della serie bavarese rivelano che Adrian e Clara trascorrono insieme la giornata e lei si rende conto di non aver smesso di provare dei forti sentimenti d’amore per Lechner.

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate della settimana del 12-18 giugno 2017 – «Clara e Adrian, il ‘romance’ non è finito…»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci raccontano anche quale fu “l’occasione che fece l’uomo ladro”! William per alcuni problemi di lavoro non ha potuto accompagnare la sua fidanzata, perciò la giovane chiede aiuto all’altro Lechner. Adrian e Clara sono costretti dalle circostanze a dormire insieme in una baita. Al risveglio, anche se nulla è successo di compromettente, la Morgenstern è assai turbata e non è più tanto sicura di amare William…

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate della settimana del 12-18 giugno 2017 – «William geloso e Adrian ‘visionario’»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, William viene a sapere dell’episodio, il che gli provoca un forte attacco di gelosia, con conseguente litigio con Clara. Intanto Adrian concepisce un progetto rivoluzionario: trasformare alcuni suoi appezzamenti di terreno in una grande riserva naturale. Ma le sue idee da naturalista convinto non incontrano il consenso di Beatrice, che decide di provvedere a modo suo, intossicando il giovane con una potente droga!

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate della settimana del 12-18 giugno 2017 – «I terribili… provvedimenti di Beatrice!»

Drogato dalla diabolica dark lady, l’ingenuo e sognatore Adrian si dedica al suo sport preferito, il parapendio, e le anticipazioni di Tempesta d’Amore riferiscono che – stordito dal potente farmaco propinatogli dalla Hofer – il ragazzo non riesce a controllare i propri movimenti e ha un incidente di volo. Lo scopo di Beatrice, che era quello di non farlo arrivare in tempo alla riunione per presentare al Consiglio di Amministrazione il suo progetto, è raggiunto, ma a che prezzo? Adrian viene ritrovato per terra, privo di sensi, da suo fratello William che lo porta subito in ospedale. I familiari e i suoi amici temono per la sua vita. Soprattutto Clara.