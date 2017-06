Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di venerdì 9, lunedì 12 e martedì 13 giugno 2017 – «Tradimenti e scoperte reciproche?» – Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che un imprevisto impegno di lavoro che costringe Roberto Ferri ad allontanarsi diventa per Marina l’occasione di potersi riavvicinare a Matteo, ma anche – eventualmente – di scoprire la relazione che c’è tra suo marito e Francesca! Intanto, di fronte alla richiesta di Eugenio di sapere se il bambino che stanno aspettando stia bene, Viola deve prendere una difficile decisione. Mentre Niko capisce quanto Beatrice sia diversa da lui, lo studio Navarra si prepara a inserire nel suo organico un nuovo acquisto, che si annuncia prezioso. Scommettiamo che avete capito di chi si tratta?

Un Posto al Sole – Anticipazioni e trame delle puntate di venerdì 9, lunedì 12 e martedì 13 giugno 2017 – «L’asso nella manica»

Frattanto le anticipazioni di UPAS mostrano che Francesca assiste a un nuovo teso confronto fra Marina e Matteo, e questo per lei è un asso nella manica! Presto sapremo come se lo giocherà… Intanto, mentre Franco rievoca con Ugo i tempi in cui il ragazzo frequentava la palestra, Angela, ancora sotto choc per quanto accaduto al carcere, si fa accompagnare da Viola a visitare una scuola privata per Bianca. Incoraggiato dal loro crescente affiatamento e complicità, Claudio confida a Serena che il rapporto con Sandro è in crisi. Al ritorno da Roma la Cirillo riceve un’inattesa visita.