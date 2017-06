Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 9 giugno 2017. Pochi giorni fa Belen Rodriguez aveva mostrato in un’immagine condivisa con i suoi follower un integratore spesso usato dalle donne in gravidanza, e questo aveva alimentato i rumours relativi ad una sua nuova gravidanza. A spiegare però cosa si nasconde realmente dietro quella foto ci ha pensato Michelle Hunziker, amica della showgirl argentina. Si tratta di un integratore usato anche per rendere più belli e lucenti i capelli, che la svizzera ha consigliato alla collega.

“Lei mi ha chiesto come facessi ad avere una bella chioma e io le ho segnalato un integratore. Tutto qui. Colpa mia, non è incinta. Chiedete conferma ad Andrea Iannone“, ha rivelato Michelle al settimanale ‘Chi’.

Michelle Hunziker, le ultime dichiarazioni sul settimanale Chi.

Ad alimentare i pettegolezzi, certo, sono state anche le parole della stessa Belen, che ha recentemente confessato di voler avere dei figli insieme al nuovo fidanzato. Parlando della possibilità di sposarsi di nuovo, aveva detto al settimanale ‘Chi’: “Sono sempre stata molto impulsiva. Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni. Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza. Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.