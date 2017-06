Detto Fatto, oggi, 9 giugno 2017, nuova puntata con tanti tutorial. La stagione 2016/2017 sta volgendo alla fine: queste, infatti, sono le ultime puntate della simpatica trasmissione di Caterina Balivo prima della pausa estiva, che proterà alla conduttrice campana una bellissima bambina. Nella puntata di ieri abbiamo scoperto chi ha vinto il concorso Curvy Top model, abbiamo visto come realizzare, con l’aiuto di Emanuela Tonioni, un copriforno termico, ed Annalisa Minetti, tutor d’eccezione, ci ha mostrato come risparmiare spazio quando vogliamo fare la valigia. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi? Ecco qualche anticipazione.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 9 giugno 2017: il matrimonio tra Melania e Antonella.

A Detto Fatto sarà protagonista una coppia di spose: Melania ed Antonella hanno deciso di sposarsi con un rito ristretto in spiaggia e poi con una grande festa. Intervistate da Caterina Balivo, Melania e Antonella hanno raccontato dei preparativi per questo evento così importante per la loro vita ma anche delle iniziali difficoltà ad ufficializzare il loro rapporto: “Il mondo non si è ancora abituato a questa forma di amore, basta vedere quello che sta accadendo in Cecenia. A noi sconvolge che ci siano persone che considerano questo amore una malattia” racconta Antonella. “Ci sono genitori che portano i figli dai medici perché credono che devono essere guariti, quando i primi a dover fare un percorso sarebbero loro, per imparare ad accettare i loro figli. Al di là dell’amore, vogliamo sposarci anche come forma di tutela. Esistono le unioni civili anche per questo”, e per Melania la decisione è stata inevitabile perché “Antonella è la prima persona per cui ho rivoluzionato la mia vita”.