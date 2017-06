Detto Fatto, Marta Benincasa vince la fascia di Curvy Top Model 2017

Detto Fatto, assegnata la prima fascia di Curvy Top Model! Si è conclusa ieri la prima edizione di Curvy Top Model di Detto Fatto, che ha decretato come sia prima vincitrice Marta Benincasa, studentessa di biologia romana di 22 anni. La vincitrice è stata incoronata Miss, con tanto di fascia, nella puntata andata in onda ieri, 8 giugno 2017, dalla madrina dell’iniziativa Elisa D’Ospina e si è così aggiudicata la possibilità di lavorare con un’importante azienda di moda.

Detto Fatto, la giuria di esperti incorona Marta Benincasa.

La giuria tecnica, capitanata dal veejay, attore e presentatore Enrico Silvestrin era composta, in una prima fase, dalla fotografa di moda Maura Soldati e dall’esperta di seduzione e femminilità Micaela Martinis, e, per la finale, dal fotografo di fama internazionale Francesco Zigliotto, e dallo scrittore e regista Federico Moccia. Dieci le finaliste, a loro volta selezionate tra centinaia di ragazze che hanno inviato la loro candidatura: insieme a Marta arrivate in finale Chiara Lembo (Roma, 20 anni), Federica Lo Faro (Catania, 24 anni), Francesca Fabiani (Udine, 28 anni), Julieta Harrow (Torino, 21 anni), Beatrice Bonetti (Forlì, 31 anni), Denise Dominici (Rieti, 31 anni), Adelaide D’Ambrosio (Salerno, 25 anni), Samantha Proli (Cesenatico, 39 anni) e Chiara Barbaro (Imperia, 20 anni). Oltre a vederle sfilare la giuria ha potuto valutare la fotogenia delle ragazze grazie ad uno shooting professionale che Detto Fatto ha chiesto al fotografo di moda Marco Palumbo.