Formula 1 Gp Canada 2017: news, orari, gara e le dichiarazioni prima della gara

Formula 1 Gp Canada, Montreal 2017: news, orari, gara. Si svolgerà a partire da oggi il Gp di Formula 1 del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di F1, che sarà appunto in programma dal 9 all’11 giugno 2017. Sulla pista di Montreal. Tutto sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 HD (Canale 207) e in differita da Rai Sport (canali 57 e 58 del digitale).

Si comincia oggi con le prove libere 1 in diretta alle 16, le prove libere 2 ci saranno in diretta alle 20. Domani sabato 10 giugno 2017 la giornata si apre con le prove libere 3 (diretta alle 16 su Sky Sport F1 HD, differita alle 20 su Rai Sport). L’appuntamento con le qualifiche per la pole position è alle 19 (diretta Sky Sport F1 HD, differita Rai2 alle 23.35). Domenica 11 giugno 2017 la gara è alle 20 (diretta Sky SportF1 HD, differita alle 23:40 su Rai 2).

Formula 1 Gp Canada, Montreal 2017: la conferenza dei piloti.

Una lunga conferenza stampa dei piloti quella che ha aperto il weekend del GP del Canada, molto interessante per una prima parte caratterizzata dalle dichiarazioni inequivocabili di Fernando Alonso, che ha dato precise indicazioni sul suo futuro e sul suo rapporto con il team.

Formula 1 Gp Canada, Montreal 2017: le dichiarazioni dei piloti.

Motivato e determinato Fernando Alonso in conferenza stampa: “Confermo quanto detto nei giorni scorsi, con 5 gare in più nel calendario mi ritirerò. Cosa farei dopo? Diciamo che intanto il numero dei gp è già impegnativo e sufficiente. Con 25 o 26 prove potrebbe essere positivo per alcuni aspetti, per altri no. Avere una vita con una buona qualità è più importante in questo momento per me. Sul da fare ci penserei a settembre. La McLaren? In Canada non arriviamo con gli aggiornamenti previsti per il motore. Se non vinciamo entro settembre andrò via”.

Anche per Lewis Hamilton “il Gp del Montreal, vista l’esperienza nel 2007, è un posto speciale. La prima vittoria? Dal podio vedevo il sorriso di mio padre e fu bellissimo. Il feeling è aumentato di anno in anno, e ogni volta sento l’energia. Circuito unico, così come la città, dove c’è un’atmosfera meravigliosa. Cerco di venire sempre prima del gran premio per godermela”.