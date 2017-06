Max Biaggi, brutto incidente per il pilota, che è grave ma non in pericolo di vita

Max Biaggi, brutto incidente durante le prove per domenica 11 giugno 2017. Brutto incidente per Max Biaggi a Latina, durante gli allenamenti per la gara degli Internazionali di Supermoto di domenica prossima, 11 giugno 2017. Il pilota è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Camillo con l’ elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma fortunatamente Max è cosciente ed è stato lui stesso a spiegare ai medici la dinamica dell’incidente. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi, tra cui un trauma toracico e alla spina dorsale, ed una sospetta frattura della spalla.

Max Biaggi, Bianca Atzei arrivata in ospedale.

In ospedale, i medici lo hanno subito messo sulla tavola spinale per precauzione ed a beve sarà sottoposto a Tac e a controlli neurologici. In ospedale è immediatamente arrivata Bianca Atzei, la sua fidanzata.