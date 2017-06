Selfie - Le cose cambiano, le anticipazioni di stasera, 9 giugno 2017

Selfie – Le cose cambiano, le anticipazioni della quinta puntata del 9 giugno 2017. Stasera, venerdì 9 giugno 2017, andrà in onda una nuova puntata, la quinta, di Selfie – Le cose cambiano, la trasmissione condotta da Simona Ventura. Anche stasera tante emozioni con storie vere, quelle delle persone comuni. Tante richieste d’aiuto, molte delle quali saranno soddisfatte, e non mancherà il momento del ballo, che vedrà protagonisti Simona Ventura e Stefano De Martino. Vediamo ora le anticipazioni della puntata di Selfie – Le cose cambiano, di stasera, 9 giugno 2017.

Selfie – Le cose cambiano, le storie della puntata di stasera, 9 giugno 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Selfie – Le cose cambiano in onda su Canale 5 stasera, 9 giugno 2017, uno dei protagonisti delle storie sarà un ragazzo che è stato per anni vittima di bullismo a causa del suo peso. Il ragazzo ha già perso da solo 50 kg, ma ha ancora problemi di pancia e si è rivolto alla trasmissione. La richiesta del ragazzo viene accolta. Un altro partecipante ha chiesto di prendere il posto della stylist di Selfie, ma la sua richiesta non viene accolta. Tuttavia, il ragazzo può realizzare un cambio look di Platinette, che si vedrà nell’ultima puntata.