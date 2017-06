Stefano De Martino, le ultime news gossip ad oggi 9 giugno 2017!

Stefano De Martino, ultime news ad oggi 9 giugno 2017. Stefano De Martino è single, anche se settimanali e siti internet continuano ad affiancargli presunti flirt. Ultimamente si è anche parlato di un possibile riavvicinamento con l’ex Emma Marrone, lasciata a suo tempo per Belen Rodriguez. Così Stefano ha voluto mandare un messaggio chiaro a chi continua a speculare sulla sua vita amorosa. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Facciamo che quando mi fidanzo vi mando una mail”.

Stefano De Martino, le ultime dichiarazioni su Chi.

Recentemente al settimanale ‘Chi‘ aveva raccontato di non stare cercando una relazione, anche perché in passato le cose sono sempre capitate in modo naturale. E non è il caso di cambiare strategia. Parlando di una possibile fidanzata aveva detto al magazine diretto da Alfonso Signorini: “Se ci fosse di certo non la nasconderei, ma non sono fidanzato, perché non cerco l’amore, è l’amore che mi ha sempre trovato. E non cambio tattica”.

Nella stessa intervista Stefano aveva anche detto di non essere mai stato uno ‘sciupafemmine’. “No, ho sempre frequentato le femmine, ma non le ho mai sciupate. Ho avuto cura di loro perché le donne sono speciali e forse noi uomini non le capiremo mai, ma ne saremo sempre affascinati: sono una delle cose più belle che Dio abbia fatto”, aveva detto.