Tagli capelli corti, pixie, rasati: i trend più belli per l'estate 2017!

Tagli capelli estate 2017, tendenze e trend! Tagli di capelli corti per l’estate 2017 impazzano tra le bellissime dive della tv e dello spettacolo. Taglio di capelli a caschetto con frangia per Bella Hadid, pixie cortissimo per né Michelle Williams, taglio cortissimo biondo ossigenato per Katy Perry, bob corto con styling di tendenza per l’attrice Lucy Hale. Che la bella attrice non stia pensando di dare un ulteriore taglio alla sua capigliatura in vista dell’estate? Su Instagram, infatti, ha recentemente postato un selfie in cui appare con un pixie cut, accompagnato dalla didascalia:”Il mio parrucchiere sa simulare un taglio corto come questo. Avrei quasi voglia di farlo veramente!”.

Bellissimi tagli di capelli corti anche tra le stars di casa nostra. Nella serata conclusiva degli Wind Music Awards, Emma Marrone, Elisa ed Alessandra Amoroso hanno sfoggiato bellissimi tagli medio corti. La Amoroso ha sfoggiato un pixie cortissimo, la Marrone un bob con styling laccato e capelli tirati all’indietro, colore biondo chiarissimo, mentre Elisa ha puntato su un taglio medio corto con frangia e scalature, colore nero corvino.

