Tagli di capelli estate 2017: ad ogni forma del viso il suo taglio di capelli ideale

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli ad ogni forma del viso. L’estate 2017 è alle porte e con essa la voglia di cambiamento. Molte donne desiderano di cambiare il proprio look è importante scegliere il taglio di capelli in base alle proporzioni del proprio volto. Per chi ha un viso tondo il segreto è creare delle ciocche a contrasto con delle scalature verticali: un taglio di capelli scalato. Per chi ha il viso ovale può scegliere qualsiasi tipo di taglio di capelli. Via libera alla nuca scoperta, anche con un pixie cut. Per i visi squadrati si tende a voler addolcire le linee. Ci sono tagli di capelli da evitare: per esempio, quelli con geometrie. Mai scegliere dei tagli, specie i carré, sulla stessa linea della mascella (o più lunghi o più corti). No al liscio assoluto che sottolinea la forma del volto.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per i visi lunghi.

E infine i visi lunghi possono dare il via libera alla riga laterale per fare in modo che sul volto si determini una diagonale armonizzante con un ciuffo lungo in crescendo fino a raggiungere la linea bocca-mento. Il lob è la pettinatura consigliata.