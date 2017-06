Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: un momento delicato per la coppia

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: stanno attraversando un momento delicato. Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono una delle coppie nate nel programma di Uomini e Donne. Teresa prese parte a Ragazzi e Ragazze di Uomini e Donne, e Salvatore fu tentatore di Temptation Island. I due si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione 2014/15 del Trono Classico. La loro relazione è decollata praticamente subito: dopo una partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island, la coppia è andata subito a convivere per arrivare, poco dopo, al matrimonio. Salvatore Di Carlo, al momento, sta affrontando uno degli inconvenienti della sua attività di calciatore ossia gli infortuni. A causa presumibilmente di un infortunio, infatti, Salvatore è stato costretto al ricovero in ospedale.

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo: le dediche e le foto sui social a conferma del loro amore.

Sui social non sono mancate foto a testimonianza dell’accaduto e in più una dedica da parte di Teresa indirizzata a suo marito Salvatore: “Voglio solo che il domani sia con te, non mi importa di nulla se non vederti felice, e farò di tutto per fare in modo che i tuoi sogni si realizzano in questa vita ci sono molte scelte insicure, ma io di una cosa sono più che sicura, che sceglierei te ancora e ancora, per tutto l’amore che posso darti, per tutto il cuore che hai saputo donarmi, ti amo!”