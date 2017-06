Uomini e Donne, le ultime news: Tina Cipollari è in dolce attesa?

Uomini e Donne, le ultime news: Tina Cipollari è in attesa del quarto figlio? Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, prima in veste di corteggiatrice e poi di tronista, Tina Cipollari è diventata col tempo la più ascoltata delle opinioniste della trasmissione per poi diventare un punto fermo di altri programmi. Proprio a Uomini e Donne Tina ha incontrato quello che è diventato in seguito l’uomo della sua vita: Chicco Nalli, che inizialmente aveva partecipato per corteggiare un’altra donna. I due si sposeranno e faranno tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. quanto pare la vamp di Uomini e donne potrebbe essere in attesa di un quarto figlio. Recentemente Chicco Nalli ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tutto”, rivelando alcuni dettagli sul suo rapporto con Tina. I due hanno da poco festeggiato il loro anniversario di matrimonio, insieme ai loro bambini. I fan si sono scatenati sui social ipotizzando una gravidanza dell’opinionista . A smentire la notizia ci ha pensato però il famoso parrucchiere affermando che nonostante le cosa vadano a gonfie vele nella coppia, nessuno dei due ha intenzione di rompere l’attuale equilibrio. La responsabilità di un nuovo figlio potrebbe gravare molto sulla Cipollari.

Uomini e Donne, le ultime news: arriva la smentita del marito.

Con la pausa estiva di Uomini e donne, la Cipollari è ospite nel programma Selfie – le cose cambiano, dove occupa il ruolo di giudice. Mentre Kikò, dopo una lunga collaborazione in “Detto Fatto”, dove si occupava di acconciature ai capelli, ha deciso di interrompere il rapporto professionale con Caterina Balivo, per dedicarsi ad altri progetti.