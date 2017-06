Vanessa Incontrada e Carlo Conti, le ultime news gossip al 9 giugno 2017

Vanessa Incontrada, critiche da alcuni utenti per la sua forma fisica. Si è conclusa l’edizione 2017 dei Wind Music Awards, alla cui conduzione vi erano, come lo scorso anno, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. L’attrice anche quest’anno è apparsa sul palco bellissima, nelle sue forme leggermente più morbide rispetto a quelle che siamp abituati a vedere in tv, è per questo ha ricevuto alcune critiche sui social. In sua difesa, nei giorni scorsi, è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che su Facebook ha postato degli screen delle critiche di un utente, un certo Manuel, che ha criticato Vanessa Incontrada per il suo peso, e gli ha rifilato alcune risposte a puntino, utilizzando la sua tagliente e schietta ironia.

Vanessa Incontrada, il post di Carlo Conti: “Sei bellissima”.

A intervenire in difesa di Vanessa Incontrada è anche Carlo Conti. Il presentatore sulla sua pagina Instagram ha scritto: “Vanessa, sei una delle donne più belle, intelligenti, brave che ama il proprio lavoro che io conosca… Continua sempre così ! E non ti curar di loro… Sei bellissima…”.