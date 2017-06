A Sua Immagine, anticipazioni sabato 10 e domenica 11 giugno 2017 su Rai1

A Sua Immagine, anticipazioni sabato 10 giugno 2017. Nella puntata di sabato 10 giugno di “A Sua Immagine”, in onda su Rai1 alle 17.15 prosegue il viaggio all’interno dei principali centri dei Castelli Romani tra storia, arte, fede e devozione. Genzano di Roma è situato sul versante esterno del cratere vulcanico del lago di Nemi, sulla via Appia. Le prime notizie della sua esistenza risalgono al XII secolo, quando venne eretta una torre dai Gandolfi (signori di Castel Gandolfo) data in possesso da Papa Lucio III nel 1183 ai monaci cistercensi di Sant’Anastasio – dell’Abbazia delle Tre Fontane – che, nel 1235, vi edificarono un grande castello fortificato attorno al quale crebbe poi lentamente il paese.

La fontana monumentale di San Sebastiano, opera di Virginio Bracci, eretta attorno al 1776, apre la vista verso via Scorza, dove avvenne la prima infiorata totale di Genzano. Da qui, Lorena Bianchetti si sposta alla scoperta di Nemi ed Ariccia e dei loro principali punti di attrazione e di devozione popolare: la chiesa di Santa Maria in Cielo e la casa del Sacro Cuore dove i gesuiti si riuniscono per gli esercizi spirituali. Nel corso del secondo segmento, spazio a “Le ragioni della speranza”. Questa settimana si andrà a Padova, nel Seminario minore. Cosa vuol dire essere seminaristi a 15 anni? Ha ancora senso la vita in seminario? Con don Marco Pozza si cercherà di scoprirlo commentando insieme il Vangelo di domenica.

A Sua Immagine, anticipazioni domenica 11 giugno 2017.

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi liturgici è celebrato nei suoi diversi momenti e aspetti. Tuttavia è una festività relativamente “moderna”: fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l’antica liturgia romana non la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. Per comprendere questa grande celebrazione cattolica, basata sul mistero più inaccessibile della nostra fede, con “A Sua Immagine” domenica 11 giugno alle 10.30 si ascolteranno le parole degli ultimi pontefici sulla Trinità; si ripercorrerà la storia di santa Elisabetta della Trinità e si conoscerà più da vicino il santuario di Vallepietra.

In studio con Lorena Bianchetti ci saranno don Giacomo Pavanello, sacerdote della comunità “Nuovi Orizzonti”, insieme alla coppia composta da Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili: due genitori che hanno scelto l’adozione e hanno creato una famiglia fuori dal comune. Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla Chiesa San Leone Magno in Castellana Grotte (BA). La regia della ripresa televisiva è affidata a Michele Totaro, mentre il commento è di Orazio Coclite. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio, in attesa come ogni domenica dell’Angelus recitato alle 12.00 da Papa Francesco in piazza San Pietro.