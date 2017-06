Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14 15 e 16 giugno 2017 – «Indagando su Ilker…» Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2 Sybel, nell’intento di scoprire qualche scheletro nell’armadio di suo marito, si mette a frugare tra alcune vecchie cose di Ilker. Tra queste trova una cosa che potrebbe darle qualche indizio: l’annuario scolastico dell’uomo e fa una scoperta che la intristisce: il marito un tempo veniva deriso dai suoi compagni di scuola per il suo aspetto.

Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni settimana del 12, 13, 14 15 e 16 giugno 2017 – «Ayaz, una vita senza padre!»

Le anticipazioni di Cherry Season 2 rivelano che Onem, nel frattempo, vorrebbe far pace con suo figlio Ayaz, ma il giovane non vuole saperne nulla, e si rifiuta perfino di vederla. Atteggiamento più che comprensibile da parte del protagonista della Stagione del Cuore, dal momento che la madre per tutta una vita – tenendogliene nascosta l’identità – gli ha impedito di conoscere suo padre, costringendolo a crescere insieme a lui. Nel frattempo Mete fa una proposta a Olcay, mentre la Dincer si mette in contatto con Mehmet per chiedergli di aiutarla a riconquistarsi la fiducia di Ayaz. Ma i due finiscono per litigare.