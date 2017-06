Anticipazioni Il Segreto tutte le trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2017 – «Colpi di scena a ripetizione a Puente Viejo!» – Amigas y amigos, aficionadas y aficionados alla soap opera di Aurora Guerra, che più di tutte ha avuto successo qui in Italia! Sorprendenti e drammatiche – al limite del cardiopalma – sono le anticipazioni de Il Segreto della nuova settimana, relative alla trama delle puntate che vanno da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2017 su Canale 5!

Anticipazioni Il Segreto trame puntate settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2017 – «Camila salva Dos Casas dalla garrota!»

Come ci mostrano le anticipazioni de Il Segreto, Hernando sta per essere giustiziato, ma Camila riesce appena in tempo a dichiarare al giudice di esser riuscita a trovare doña Remedios e a pregarlo di ascoltarne la testimonianza. Remedios si presenta dinanzi al giudice e racconta che ad appiccare l’incendio è stato Damian, il figlio di Hernando. A Miel Amarga tutti festeggiano la guarigione dei bambini, ma la gioia dura poco: tutti i giornali attaccano i Santacruz!

Anticipazioni Il Segreto trame delle puntate della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2017 – «I Mirañar in gita al mar…»

I Mirañar vorrebbero organizzare una gita al mare, ma secondo le anticipazioni de Il Segreto, Dolores non sembra molto entusiasta, perché pensa di non avere più l’età per certe cose. Garrigues caccia dalla Villa Mauricio. Francisca prova a prendere le difese del suo capomastro, ma senza grandi risultati. La storia raccontata al giudice da Remedios è confermata da Hernando a Camila. Infine doña Remedios rivede Beatriz, che in un primo momento non la riconosce. Riascoltando però la ninna nanna, che la sua vecchia tata era solita cantarle, si ricorda di lei e l’abbraccia piangendo di commozione e di gioia!