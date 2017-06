George e Amal Clooney raggianti dopo la nascita dei loro gemelli! Le ultime news gossip ad oggi 10 giugno 2017

George e Amal Clooney, ultime news gossip ad oggi 10 giugno 2017. George e Amal Clooney sono contentissimi dopo la nascita dei loro gemelli. I due neogenitori hanno dato il benvenuto al mondo ai piccoli Ella e Alexander questa settimana e la madre di lei, Baria Alamuddin, ha detto che i due stanno iniziando a muovere i primi passi come genitori, sebbene sembri che abbiano avuto questo ruolo per tutta la vita. “Oh mio dio, Amal e George erano così belli, erano felici e contenti. Li guardi e sembra che siano stati genitori per tutta la loro vita”, ha detto. La donna ha poi continuato dicendo che è stato molto bello vedere la faccia di George e Amal quando i bambini sono nati.

George e Amal Clooney raggianti dopo la nascita dei loro gemelli!

A People ha raccontato: “Vedere questi due angioletti, questi due bambini bellissimi… e vedere la gioia sul volto di Amal e di George, è una di quelle sensazioni talmente profonde da essere difficili da esprimere a parole. E’ gioia pura e mi sono sentita come se fossi la persona più fortunata sulla faccia della terra”.

Qualche ora prima erano stati i genitori di George a parlare con i media, raccontando tutta la loro gioia ed emozione.