Linea Blu, anticipazioni di oggi sabato 10 giugno 2017: in viaggio sul lago Trasimeno!

Linea Blu, anticipazioni di oggi sabato 10 giugno 2017. Nella puntata di Linea Blu in onda oggi sabato 10 giugno alle 14.00 su Rai1, è previsto un viaggio sul lago Trasimeno, nel cuore verde d’Italia. Un’estensione di circa 12.000 ettari, una profondità massima di poco superiore ai 6 metri, un contesto geologico e archeologico di grandissimo interesse, un’elevata biodiversità delle flora e della fauna: in barca sul lungo lago per vedere le incontaminate bellezze del Trasimeno.

E ancora, una tradizione che unisce la rievocazione storica, la competizione e l’agonismo: a Passignano sul Trasimeno, con i rematori per i grandi preparativi dela 34° edizione del Palio delle Barche. Una cooperativa che ha 90 anni di vita ininterrotta nella quale anche i giovani lavorano con passione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ittici a km “0”, la semina dei lucci: a San Feliciano, le attività di pesca sul lago Trasimeno.

Un piccolo borgo di meno di 20 abitanti, mirabile concentrato di storia, natura e luoghi di preghiera: ad Isola Maggiore, l’Isola di San Francesco, un viaggio nel tempo per scoprire l’isola nei suoi momenti di massimo splendore, quando la pesca sul lago era la principale attività produttiva nell’economia della regione.

Un panorama caratterizzato dal celeste del lago, intervallato da borghi, veri e propri scrigni di cultura e tradizioni: a Castiglione del Lago, l’iniziativa “Porte Aperte al Trasimeno”, realizzata con l’obiettivo di valorizzare il comprensorio del Trasimeno. Con Fabio Gallo, alla scoperta di Marzamemi, antico borgo di pescatori sorto attorno alla sua gloriosa tonnara, e i duri allenamenti dei giovani vogatori dell’associazione “la Voga Marzamemi”, e con il Prof. Calabrese per parlare di sicurezza alimentare.