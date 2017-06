Meteo – le previsioni del weekend 10-11 giugno 2017 – Al Nord: Tempo stabile con cieli sereni o al più velati nella prima parte della giornata. Isolati fenomeni prima di sera sulle Dolomiti. Temperature in aumento, massime tra 29 e 33, clima afoso. Al Centro: Cieli offuscati da velature e stratificazioni alte anche spesse, in diradamento però dal pomeriggio a partire dalla Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32. Al Sud: Bel tempo con cieli sereni, offuscati dal pomeriggio da velature in avanzamento da Nord. Temperature per lo più stazionarie, massime tra 25 e 30.

Meteo previsioni weekend 10-11 giugno 2017 – Domenica 11 giugno

Secondo le previsioni Meteo del weekend 10-11 giugno 2017 – Al Nord: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutti i settori, con qualche cumulo in formazione diurna sui monti. Temperature in aumento, massime tra 30 e 34, clima afoso. Al Centro: tempo stabile e soleggiato con cieli in prevalenza sereni, pur con la formazione di qualche cumulo diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32. Al Sud: prevale il sole, ma con cumuli diurni in Appennino e locali piovaschi sui rilievi della Calabria. Temperature stabili, massime tra 25 e 30.