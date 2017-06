Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 10 giugno 2017: prima tappa in Trentino.

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 10 giugno 2017. Un’altra bellissima puntata di Sereno Variabile Estate ci attende oggi sabato 10 giugno 2017. Prima tappa in Trentino, che proseguirà domani domenica 11 giugno 2017. Dedicata alle fresche e verdi vallate del Trentino la puntata di “Sereno Variabile” in onda su Rai2 sabato 10 giugno alle 13.30. Osvaldo Bevilacqua condurrà lo spettatore nei pittoreschi borghi della Valle del Chiese e delle Valli Giudicarie, per poi proseguire nella puntata di domani 11 giugno 2017 nel vicino comprensorio di Madonna di Campiglio, Val Rendena e Terme di Comano.

Ambientata nella Valle del Chiese, la puntata sarà dedicata ai sapori e ai piatti tipici del territorio, dalla polenta alla carne salada, dai salumi alle ricette a base di pesce di lago e di fiume. Si parlerà poi del “bouldering”, una divertente disciplina di arrampicata sui massi e sulle rocce che tutti, con le dovute accortezze, possono praticare, anche i bambini in tenera età.Osvaldo Bevilacqua visiterà una malga, parlerà con un fattore dell’allevamento delle mucche di razza rendena e della produzione di formaggi, raggiungerà poi un vigneto per scoprire i vini prodotti nel territorio.

Dopo aver ascoltato il ventaglio di proposte per vacanze e soggiorni nelle valli del comprensorio, incontrerà un raccoglitore di erbe spontanee che si dedica alla produzione di essenze e prodotti cosmetici. L’itinerario continua parlando di pesca sportiva e visitando gli impianti della diga in Val di Daone, per poi raggiungere l’antico borgo “fantasma” di Iron, abbandonato nei secoli scorsi a causa della peste. Infine in conclusione visita al paese di Darzo, dove i murales dipinti sulle facciate delle case raccontano la memoria e la cultura locale, segnata dal lavoro nelle miniere di barite presenti sul territorio.“Sereno Variabile Estate” è un programma di Osvaldo Bevilacqua, Giuseppe Gennaro e Davide Fiorani, a cura di Gianluca Falessi, produttore esecutivo Alessandra Badioli, regia Roberto Moschini.