Tagli di capelli estate 2017: ecco tutti gli ultimissimi trend

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli protagonisti per l’estate. L’estate è vicina e si ha voglia di cambiare il proprio look. Per questa nuova stagione in arrivo, indipendentemente dal taglio di capelli che si andrà a scegliere, la parola d’ordine è leggerezza . I nuovi protagonisti saranno tagli di capelli più proporzionati e armoniosi abbracciano la testa, più piccola e più semplice, lasciando spazio alla libera interpretazione. Ogni donna è diversa e il suo stile può fare tendenza senza bisogno di seguire esempi. In pratica: per chi non vuole rinunciare a un taglio di capelli lungo, i capelli si accorciano all’altezza del seno con una scalatura blanda per valorizzare la capigliatura senza svuotarla.

Tendenza capelli estate 2017: ecco tutte le ultime tendenze per la nuova stagione.

Per chi preferisce un taglio di capelli medio-corto, le forme si allungano, ciocche morbide accarezzano la nuca, lunghi ciuffi incorniciano il viso. Per chi vuole osare con un taglio di capelli corto-corto, c’è l’effetto tipo-raccolto con un ciuffo o una frangia da portare in avanti o tirare indietro per cambiare testa con pochi gesti. Per quanto riguarda le colorazioni è il color sabbia il protagonista, in tutte le gradazioni dal beige al cenere, ideali per ricreare effetti tono su tono grazie all’haircontouring, che basandosi sulla legge dei chiaroscuri permette di calibrare i volumi della capigliatura secondo la tipologia del viso (ovale, quadrato, rettangolare).