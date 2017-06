Traffico e viabilità news e aggiornamenti al 10 giugno 2017 – Un comunicato dell’agenzia Ansa riporta che l’autostrada A4 Venezia-Trieste è stata riaperta al traffico in direzione Trieste nel tratto Villesse-Lisert dopo essere stata chiusa a causa dell’incendio ad un mezzo pesante, a poca distanza dalla barriera di uscita di Lisert. Si è alzata una nube di fumo dovuta alla combustione, e si è formata una coda di circa 3 chilometri. A Villesse è chiusa l’entrata in A34, con uscita obbligatoria per chi proviene da Venezia, e code si sono formate fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste.

Vengono intanto segnalati diversi rallentamenti legati al traffico o a cantieri di lavoro. Peri oggi, sabato 10 giugno 2017, abbiamo l’A3 Napoli-Salerno dove troviamo code in uscita a Napoli Centro per chi proviene da Salerno. Sull’A8 Milano-Varese invece c’è stato traffico tra Legnano e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso al chilometro 10.7 direzione Milano. Nella notte sono stati poi chiusi due tratti sull’A1 Bologna-Firenze rispettivamente al chilometro 220.4 e al 254.672 entrambi in direzione Milano e cioè quello tra Aglio km 255 e Bivio A1-Variante e tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255. Nessun incidente, in ogni caso.