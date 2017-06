Uomini e Donne, le ultime news: ritorni clamorosi nel ruolo di tronisti

Uomini e Donne, le ultime news: ecco i possibili tronisti candidati. Si è da poco conclusa una stagione del programmo più longevo della tv: Uomini e Donne, ma sono già note le prime notizie ufficiali che riguarderanno la messa in onda settembrina. Ufficializzato è il ritorno del trono gay. Una notizia che, in parte, era stata già anticipata dalla conduttrice Maria De Filippi, la quale in una recente intervista aveva ammesso che il suo obiettivo era quello di riportare di nuovo in onda il trono omosessuale dal prossimo settembre. Per quanto riguarda il trono classico uno dei favoriti in assoluto per la prossima stagione del talk show sembra essere Mattia Marciano, noto al grande pubblico nelle vesti di corteggiatore durante il trono di Desiree Popper.

Uomini e Donne, le ultime news: Mario Serpa potrebbe essere il prossimo tronista gay.

Un ritorno sicuramente tanto atteso e disiderato dai fan del programma ma ancora più clamoroso potrebbe essere il ritorno di Mario Serpa, che al momento è in pole position come possibile nuovo tronista gay della trasmissione. L’ex corteggiatore di Claudio Sona, nonché sua scelta, potrebbe essere il tronista della nuova edizione del Trono Gay. Mario dopotutto ha fatto colpo sui telespettatori, piace al pubblico di “Uomini e Donne” e sono gli stessi fan a chiedere sui social che venga fatto salire sul trono. Voci di corridoio, però, vogliono in pole position anche Francesco Zecchini, il corteggiatore che è arrivato “in finale” proprio con Serpa durante la scelta di Sona.