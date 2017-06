Vanessa Incontrada, Federica Pellegrini, Ludmilla Radchenko, le ultime news ad oggi 10 giugno 2017

Federica Pellegrini, le ultime news gossip. Le ultime news su Federica Pellegrini vengono diffuse dalla rivista Diva e Donna, secondo la quale dopo la fine della relazione con Filippo Magnini, la Pellegrini avrebbe intrapreso un rapporto amoroso con Matteo Giunta, che oltre ad essere il cugino di Magnini è il suo allenatore. Nel numero in edicola del magazine si legge: “Dopo cinque anni di tira e molla ora sembra calato definitivamente il sipario sulla sua storia d’amore col collega Filippo Magnini. Adesso al fianco di Federica c’è un nuovo e affascinante cavaliere: è il suo allenatore, Matteo Giunta, cugino di Filippo”. E ancora, il settimanale aggiunge: “Fede di nuovo innamorata, serena e felice”.A corredo dell’articolo alcune immagini dei due nuotatori.

Peccato che, stando a quanto sostiene lei, le foto siano state ritagliate ad arte per far sembrare che i due fossero da soli, mentre con loro c’erano altri amici. Lo sfogo della Pellegrini arriva attraverso il suo profilo Twitter. “Ancora avanti con questa storia…ormai tagliate le persone dalle foto pur di fare lo scoop…non mi abituerò mai..eh va beh..contenti voi!”, ha scritto la campionessa olimpica sul socia, smentendo che con Matteo ci sia qualcosa di più che un’amicizia e un rapporto professionale.

Vanessa Incontrada, ultime news gossip ad oggi 10 giugno 2017.

Qualche giorno fa è apparsa sul palco dei Wind Music Awards a fianco di Carlo Conti e contemporaneamente ha ricevuto diversi messaggi di astio sul social per il suo fisico ‘troppo abbondante’. Vanessa Incontrada, però, non sembra curarsi della cosa e sul social ha scritto: “La felicità è sentirsi amata”. In campo per difenderla è sceso anche il collega Conti, che sempre su internet ha pubblicato una sua foto insieme alla Incontrada e ha scritto: “Vanessa sei una delle donne più belle, intelligenti, brave, che ama il proprio lavoro… non ti curar di loro….. sei bellissima”.

La prima a mettersi dalla sua parte, però, era stata Selvaggia Lucarelli, che all’indomani degli WMA aveva scritto sul social un messaggio diretto ai bulli. La blogger aveva pubblicato su Facebook alcuni screenshot in cui un certo Manuel derideva Vanessa, rea, a suo dire, di avere chili di troppo.”Ciao Manuel, spero che passare la serata su Twitter a bullizzare la Incontrada…e gli hashtag giusti per essere certo di essere letto da LEI e da noi, ti farà sentire una persona migliore”.

Ludmilla Radchenko, ultime news gossip ad oggi 10 giugno 2017.

Anche Ludmilla Radchenko, questa settimana si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair Ludmilla Radchenko ha dichiarato di non poterne più dei giornalisti che, a 18 anni dall’esperienza tv nel programma ‘Passaparola’, la definiscono ancora un’ex Letterina. “Sia chiaro, non rinnego il mio passato, ma ormai dal 2008 la mia vita professionale è totalmente incentrata sull’arte”, ha precisato la Radchenko al magazine.

L’artista russa ha poi aggiunto: “Dipingo, disegno, realizzo capsule collection. E con queste attività mi mantengo senza chiedere niente a nessuno. Non sono una mantenuta né una donna in cerca di soldi come mi hanno descritta alcuni”.

In un post condiviso sui social l’attrice, moglie dello storico inviato dello show di Italia1 ‘Le Iene’ Matteo Viviani, da cui ha avuto due figli, ha poi raccontato le difficoltà avute durante il parto durante la recentissima nascita del piccolo Nikita avvenuta il 25 marzo scorso, e ha rivelato: “Con Eva avevo dovuto ricorrere al parto cesareo. Con Nikita speravo invece in un parto naturale. E invece… Dopo sette ore di travaglio il collo dell’utero non accennava a dilatarsi. Risultato? Anche Nikita è nato con un parto cesareo”.