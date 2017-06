Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime novità dal mondo delle carceri. Si continua a parlare di carceri, di amnistia ed indulto. Il Partito Radicale ha organizzato la “Carovana per la giustizia”, un’iniziativa che prevede visite nelle carceri, conferenze stampa, con obiettivo, tra gli altri, quello di chiedere l’amnistia e l’indulto come riforme obbligate per l’immediato rientro dello Stato nella legalità costituzionale italiana ed europea. La prima tappa della Carovana è a Reggio Calabria, dove alcuni esponenti del Partito Radicale rimarrà fino al 17 giugno 2017.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news all’11 giugno 2017.

È da segnalare una bella iniziativa realizzata all’interno del carcere di Secondigliano, dove i detenuti sono impegnati nella realizzazione di dolci. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai detenuti, che si sono divertiti a cimentarsi pasticcieri e spesso hanno anche rinunciato all’ora d’aria per seguire le lezioni. Il corso è iniziato a dicembre e si è concluso il 6 giugno, realizzando per l’occasione un ricettario da regalare alle famiglie con tante ricette ma anche con tante curiosità sul mondo della cucina. A tenere le lezioni è stato uno dei detenuti, che prima di scontare la pena era pasticciere. Il progetto è stato coordinato dal preside dell’I.T.E. “Enrico Caruso” Vittorio Delle Donne, dalla professoressa Antonella Capasso, responsabile della scuola carceraria, Liberato Guerriero, direttore del carcere di Secondigliano, e dalle educatrici del reparto Gabriella Di Stefano e Anna Carcarino.