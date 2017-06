Anticipazioni Il Segreto la trama della puntata di prima serata di domenica 11 giugno 2017 – «La visita di Beatriz» Secondo le anticipazioni de Il segreto Beatriz (Giulia Charm) decide di andare a far visita a Hernando (Angel De Miguel). Severo (Chico Garcia) riceve una telefonata da un giornalista che lo informa che lo “scandalo dei vaccini” presto verrà reso pubblico. Camila trova doña Remedios e le chiede di seguirla a Puente Viejo per testimoniare in favore di Hernando.

Anticipazioni Il Segreto la trama della puntata di prima serata di domenica 11 giugno 2017 – «Remedios di nome e di fatto!»

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che doña Remedios accetta di testimoniare in favore di Hernando, anche se il viaggio verso Puente Viejo si prospetta, per lei, molto lungo e difficoltoso. Monique (Joelle Zilberman) e Lucas (Alvaro morte) portano a Miel Amarga un neonato, Marcos, al quale vogliono garantire tutta l’assistenza possibile, visto che, a loro parere, ha solo poche ore di vita. Sol (Adriana Torrebejano) lo accoglie tra le sue braccia e lo cura con tutto il suo amore ed il bambino stranamente inizia a star meglio. Cristobal impone a Francisca di obbedire a tutti i suoi ordini e, successivamente, licenzia Mauricio (Mario Zorrilla).