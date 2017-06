Anticipazioni Una vita la trama della puntata di prima serata di domenica 11 giugno 2017 – «Chi difenderà Martin?» Secondo le anticipazioni della puntata domenicale di Una Vita in onda oggi, 11 giugno 2017, vedremo che Casilda pregherà Felipe di farsi carico della difesa di Martin: il giovane Enraje rischia la pena capitale, in quanto responsabile dell’attentato che ha sconvolto Acacias e che ha portato alla morte di Maximiliano. L’avvocato purtroppo rifiuterà, sia per una questione di prestigio, sia per non andare contro Rosina. La moglie dell’Hidalgo non è ancora riuscita a perdonare ne Martin ne Casilda, nonostante ormai conosca la verità: i ragazzi sono stati a loro volta vittime delle macchinazioni dell’anarchico Calanda, vera mente dell’attentato.

Anticipazioni Una vita la trama della puntata di prima serata di domenica 11 giugno 2017 – «Il coraggio di Trini»

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita mostrano la coraggiosa Trini correre in soccorso di suo marito Ramon, ormai nei guai fino al collo. Il Palacios è infatti succube di Clemente Heredia, l’usuraio con cui Gines lo ha convinto a fare affari. Anticipazioni rivelano che Trini escogiterà una trappola per Gines, reo di aver ingannato suo marito, chiedendo al ciarlatano il favore di organizzare un incontro con i clienti di Ramon.