Charlotte e Dimitri, ultime news gossip. Bellissimi e raggianti di felicità Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Dopo una vacanza d’amore a New York e poi ai Caraibi, adesso è tempo di magnifiche vacanze romane per Charlotte Casiraghi e il fidanzato Dimitri Rassam. I due innamorati sono venuti a Roma per il matrimonio di amici, e sono stati immortalati dal settimanale Diva e Donna.

Sorrisi, baci, romantiche passeggiate rendono il soggiorno indimenticabile. La bella Charlotte ha indossato per il matrimonio un abito longuette con fantasia a fiori che ha messo in evidenza una silhouette perfetta, a dispetto delle voci di una sua presunta gravidanza. Si frequentano da poco, ma secondo i ben informati fanno sul serio Charlotte e Dimitri.

Charlotte Casiraghi, lo splendido look a Cannes 2017.

Poche settimane fa la bellissima Charlotte Casiraghi ha illuminato il festival di Cannes 2017 con la sua eleganza, indossando al party super vip del Festival un abito lungo e morbido con cascate di fiori e una cinturina in vita con una fibbia a cuore(nell’immagine in evidenza). Innamorata e splendida e raggiante Charlotte si è mostrata al Kering Diner, uno dei party più esclusivi della Croisette.