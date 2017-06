Elezioni Comunali 2017: seggi aperti in più di mille comuni

Elezioni Comunali 2017, si vota fino alle ore 23. Alle 7 di stamattina, domenica 11 giugno 2017, si sono aperte le urne in più di mille comuni italiani: i cittadini di 1004 comuni delle regioni ordinarie ed in alcuni comuni delle regioni autonome Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia sono chiamati al voto per l’elezione dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali. Sarà possibile votare fino alle ore 23, e per poter votare i cittadini dovranno esibire, oltre ad un valido documento di riconoscimento, la tessera elettorale. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 25, sempre dalle 7 alle 23.

Elezioni Comunali 2017, i capoluoghi di Regione e di Provincia interessati.

Tra i 1004 comuni al voto ci sono anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro, Palermo. Ci sono, inoltre, ben 21 capoluoghi di Provincia: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Lecce, Taranto, Trapani, Oristano. Gli aggiornamenti con i dati sull’affluenza alle urne ci saranno alle ore 12, 19 e 23.