Stasera, 11 giugno 2017, nuova tappa del mondiale di Formula 1, la settima: stavolta la gara si svolgerà in Nordamerica, in Canada, sulla pista di Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. La gara sarà trasmessa n diretta su Sky Sport F1 HD a partire dalle ore 20 e si terrà su una delle piste più difficili con ben 14 curve, nove a destra e cinque a sinistra. A conquistare la pole è stato Lewis Hamilton, che con il risultato ottenuto ha eguagliato Ayrton Senna al secondo posto nella classifica per numero di pole position, che sono ben 65, a sole tre lunghezze dal record assoluto di Michael Schumacher. Subito dopo Hamilton si è posizionata la Ferrari di Sebastian Vattel. Seguono la Mercedes di Valtteri Bottas, la Ferrari di Kimi Raikkonen, le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Formula 1, Vettel ottimista nonostante la perdita della pole.

Vettel partirà a 3 decimi dall’inglese. ma il pilota della Ferrari si è detto ottimista e spera nella vittoria. Il Pilota sa di che prestazioni è capace la sua Ferrari, e sicuramente giocherà una gara in attacco.